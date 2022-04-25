У мережі з'явилася перша ехолокаційна зйомка затонулого в Чорному морі російського ракетного крейсера"Москва".

Судячи з фото, опублікованими в телеграм-каналі «Думська», знищений українськими ракетами "Нептун" флагман ЧФ РФ опустився на дно лівим бортом.

Посилаючись на слова одеського дайвера-інструктора Ростислава Курочкіна, журналісти також повідомляють, що, судячи з розташування уламків, корпус корабля розламався до зіткнення з дном, що говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови.

При цьому цікавим також є другий знімок, де видно уламки лежачого неподалік від крейсера вертольота Мі-26, який, можливо, використовувався при спробі гасіння пожежі на кораблі і зазнав аварії.

При цьому, нагадаємо, заяв про втрати вертольотів даного типу від рф не було.

Хто автор даної зйомки і ким проводилася ехолокаційна розвідка дна - невідомо.

Раніше з'явилися супутникові знімки місця затоплення ракетного крейсера.

"Виявлено точне місце затоплення російського флагмана "Москва". На знімку, зробленому радарним супутником однієї з країн НАТО, можна побачити місце забруднення моря поверхнево активними речовинами - паливом і маслами, якими покрита поверхня моря над місцем аварії", - прокоментував кадри радник глави МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про найближчі плани окупантів - що буде з Херсоном.

Також повідомлялося, що у російському Брянську спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти ввели "рабство" для фермерів.