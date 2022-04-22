Як пише Politeka.net, правоохоронці затримали під Одесою 60-річного чоловіка. Як виявилося, він кухонним ножем завдав травму синові, в результаті якої той загинув, передає прес-служба ГУНП Одеської області.
"Подія сталася вчора ввечері в одному з сіл Кодимщини. Як з'ясували поліцейські, родичі довгий час були в неприязних стосунках, і під час останнього візиту сина в батьківський будинок між чоловіками виникла словесна перепалка, яка переросла в бійку", - зазначили в поліції.
Зазначено, що в момент скоєння злочину чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловікові вже повідомили про підозру за частиною першою статті 115 ККУ. За умисне вбивство йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.
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