Кремлівська пропаганда запустила фейк про майбутній «розстріл цивільних жителів в Одеській області співробітниками СБУ, переодягненими в російську форму»

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.

Так, пропагандист Старіков заявив: «Це «класика бандерівського жанру». Будь-хто знає, що були численні випадки, коли вони перевдягалися в червоноармійську форму і чинили страшні злодіяння. У тому числі початок «волинської різанини».

У Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що насправді саме НКВC створювало псевдобоївки УПА для дискредитації спротиву українців.

Зокрема відомою є докладна записка наркома внутрішніх справ УРСР Василя Рясного до голови НКВС Лаврентія Берії від 26 липня 1945 року.

«Станом на 20 червня 1945 року всього в західних областях України діє 156 спецгруп із загальною кількістю 1783 особи… За своїм зовнішнім виглядом нічим не відрізняються від бандитів УПА, що вводило в оману їх ватажків», - ідеться в документі.

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