За добу патрульні затримали 9 порушників комендантської години та зупинили 8 п'яних водіїв.
Це повідомили у патрульної поліції Одеської області.
Минулої доби сталося три ДТП із постраждалими. У Малиновському районі на вул. Івана та Юлія Лип автомобіль рухаючись назад наїхав на жінку. Вона в лікарні.
Увечері на перехресті Балківської та Розкидайлівської сталося зіткнення авто та мотоцикла. Водія та пасажирку мотоцикла відправили до медзакладу.
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Також затримали двох наркодилерів.
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