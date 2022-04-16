За добу патрульні затримали 9 порушників комендантської години та зупинили 8 п'яних водіїв.

Це повідомили у патрульної поліції Одеської області.

Минулої доби сталося три ДТП із постраждалими. У Малиновському районі на вул. Івана та Юлія Лип автомобіль рухаючись назад наїхав на жінку. Вона в лікарні.

українські військові, бійці ЗСУ

Увечері на перехресті Балківської та Розкидайлівської сталося зіткнення авто та мотоцикла. Водія та пасажирку мотоцикла відправили до медзакладу.

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Також затримали двох наркодилерів.

поліція

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