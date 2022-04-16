За сутки патрульные задержали 9 нарушителей комендантского часа и остановили 8 пьяных водителей.

Это сообщили в патрульной полиции Одесской области.

За прошедшие сутки произошло три ДТП с пострадавшими. В Малиновском районе на ул. Ивана и Юлия Лип автомобиль двигаясь назад наехал на женщину. Она в больнице.

Вечером на перекрестке Балковской и Раскидайловской произошло столкновение авто и мотоцикла. Водителя и пассажирку мотоцикла отправили в медучреждение.

Также задержали двух наркодилеров.

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