Над Одесою українські військові збили ворожий безпілотник “Орлан-10”.

Про це в п’ятницю, 15 квітня, повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

“Сьогодні над Одесою був збитий БПЛА “Орлан-10″, який збирав розвідувальні дані про військові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури на нашій території”, – розповів Марченко.

Також він додав, що вранці 15 квітня над Одещиною російські військові випустили ракету.

“Усі повинні розуміти, що після потоплення “Москви”, буде існувати підвищена загроза ракетних ударів, тому вранці ворог випустив ракету по Одеському району. На щастя, ракета розірвалася у повітрі, постраждалих немає”, – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, вечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Українське військове командування повідомило вдень 14 квітня, що внаслідок влучання українських ракет крейсер "Москва" почав тонути.

Згодом стало відомо, що крейсер затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.

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