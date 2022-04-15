Над Одессой украинские военные сбили вражеский беспилотник “Орлан-10”.

Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня над Одессой был сбит БПЛА "Орлан – 10", который собирал разведывательные данные о военных объектах и объектах инфраструктуры на нашей территории", - рассказал Марченко.

Также он добавил, что утром 15 апреля над Одесской области российские военные выпустили ракету.

“Все должны понимать, что после потопления “Москвы”, будет существовать повышенная угроза ракетных ударов, поэтому утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе, пострадавших нет”, – сообщил глава ова.

Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. Украинское военное командование сообщило днем 14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.

Впоследствии стало известно, что крейсер затонул после длительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

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