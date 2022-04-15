Над Одессой украинские военные сбили вражеский беспилотник “Орлан-10”.
Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.
"Сегодня над Одессой был сбит БПЛА "Орлан – 10", который собирал разведывательные данные о военных объектах и объектах инфраструктуры на нашей территории", - рассказал Марченко.
Также он добавил, что утром 15 апреля над Одесской области российские военные выпустили ракету.
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“Все должны понимать, что после потопления “Москвы”, будет существовать повышенная угроза ракетных ударов, поэтому утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе, пострадавших нет”, – сообщил глава ова.
Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. Украинское военное командование сообщило днем 14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.
Впоследствии стало известно, что крейсер затонул после длительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.
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