В Одеській області затримали шість чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон України та Молдови.

Про це повідомили у Білгород-Дністровському прикордонному загоні.

За даними слідства, група українців планувала потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску. Вони їхали на автомобілі. Чоловіків затримали прикордонники.

Відтепер підозрюваних у порушенні закону можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Також інформацію про затриманих передадуть до військкомату.

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