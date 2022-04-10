В Одеській області затримали шість чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон України та Молдови.
Про це повідомили у Білгород-Дністровському прикордонному загоні.
За даними слідства, група українців планувала потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску. Вони їхали на автомобілі. Чоловіків затримали прикордонники.
Відтепер підозрюваних у порушенні закону можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Також інформацію про затриманих передадуть до військкомату.
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