В Одесской области задержали шесть мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском пограничном отряде.

По данным следствия, группа украинцев планировала попасть за границу в обход пунктов пропуска. Они ехали на автомобиле. Мужчин задержали пограничники.

Отныне подозреваемых в нарушении закона могут привлечь к административной ответственности. Также информацию о задержанных передадут в военкомат.

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