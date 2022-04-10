В Чорному морі кораблі рашистів продовжують психологічний тиск.
Про це повідомив представника оперативного командування "Південь".
З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема.
Під чисельними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території.
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Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.
Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.
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