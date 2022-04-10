В Черном море корабли рашистов продолжают психологическое давление.
Об этом сообщил представителя оперативного командования "Юг".
С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.
Под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобожденные территории.
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Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление в отношении атаки побережья и нанесения ракетных ударов.
Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 орков и 4 единицы техники.
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.
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