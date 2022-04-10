В Черном море корабли рашистов продолжают психологическое давление.

Об этом сообщил представителя оперативного командования "Юг".

С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.

Под многочисленными вражескими обстрелами наши войска удерживают освобожденные территории.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление в отношении атаки побережья и нанесения ракетных ударов.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 орков и 4 единицы техники.

Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.

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