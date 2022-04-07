"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це".

Про це у своєму зверненні до парламенту Греції заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Греції за надану гуманітарну та оборонну підтримку України. Вдячний за підтримку спільної санкційної політики демократичного світу. Але війна триває. Знищення Маріуполя триває.

Депортація людей з тих територій, на які прийшли російські війська, триває. Закликаю вас використати вплив Греції та можливості члена Європейського Союзу для організації порятунку Маріуполя.

Закликаю зробити більше для того, щоб Росія почала шукати мир і відмовилася навіть від мрії про підкорення України", - заявив Зеленський.

Також глава Української держави попередив, що Одесі загрожує доля багатостраждального Маріуполя:

"Ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні врятувати Одесу від знищення, яке зазнав Маріуполь. Ми повинні знайти всіх-всіх депортованих Росією людей. Ми повинні врятувати хоча б тих маріупольців, хто ще живий і хто може бути врятований", — сказав Зеленський.

У своєму зверненні Зеленський також підкреслив, що російські війська принесли смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися світом і процвітанням.

Крім того, підкреслив Зеленський, Росія почала нову депортацію людей з півдня України.

"Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію Росії, на тимчасово окуповані нею території України.Це жителі Маріуполя та інших міст, які опинилися під ударами російських військ. Це примусове переселення людей до Росії далеко не перше і для греків, і для українців", — нагадав глава держави.

Нагадаємо, одеські бізнесмени втекли до Москви - що буде з їх майном.

Також повідомлялося, що Олексій Арестович вперше розповів, чому від українців приховували, що РФ дійсно готується до вторгнення.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти насильно вивезли з Маріуполя лікарів і пацієнтів лікарні.