Фрегатом "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту РФ, з якого запускаються ракети по українських містах, командує зрадник України Григорій Брєєв.

Як пише Politeka.net, про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Примітно, що Брєєв народився у Вінницькій області.

"Брєєв Григорій Олександрович, командир фрегата "Адмірал Макаров" (на посаді з 2016 року), капітан 1 рангу. Під безпосереднім керівництвом Брєєва з борту корабля здійснюються пуски крилатих ракет "Калібр" по цивільних об'єктах на території України, що призводить до загибелі мирного населення, в тому числі дітей " - повідомили в розвідці.

Брєєв народився 31 січня 1979 року в смт Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області, закінчив Севастопольський ВМІ ім. П. С. Нахімова.

У 2014 році, під час окупації АР Крим Росією змінив військовій присязі і перейшов на бік окупанта.

За даними розвідки, проживає зрадник в окупованій Євпаторії з дружиною - Бреєвою (Шумей) Мариною.

Примітно, що батько дружини Бреєвої, Шумей Олександр Михайлович, народився в с. Фастівці Бахмацького району Чернігівської області.

Чернігівщина, нагадаємо, з перших днів війни перебувала під обстрілами російських загарбників.

Додамо, раніше прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що війська РФ завершили поповнення боєкомплекту крилатих ракет типу "Калібр" на фрегаті"Адмірал Макаров".

"Ймовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та іншим областям нашої держави залишається високою. Загроза постійно. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Ця ракета є на суднах, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря. Більш того, бляшанка "Адмірал Макаров" в Севастополі поповнила свій боєкомплект цими ракетами і зараз готова до бою", - попереджав Братчук.

Нагадаємо, глава Міноборони Литви сказав, коли може закінчитися активна фаза бойових дій.

Також повідомлялося, що окупанти взяли в полон мирних громадян і вивезли їх в РФ.

Тим часом жителів Луганщини попросили терміново евакуюватися.