Фрегатом «Адмирал Макаров» Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует предатель Украины Григорий Бреев.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Примечательно, что Бреев родился в Винницкой области.

«Бреев Григорий Александрович, командир фрегата “Адмирал Макаров” (на должности с 2016 года), капитан 1 ранга. Под непосредственным руководством Бреева с борта корабля осуществляются пуски крылатых ракет “Калибр” по гражданским объектам на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, в том числе детей» - сообщили в разведке.

Бреев родился 31 января 1979 года в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области, окончил Севастопольский ВМИ им. П.С. Нахимова.

В 2014 году, во время оккупации АР Крым Россией изменил воинской присяге и перешел на сторону оккупанта.

По данным разведки, проживает предатель в оккупированной Евпатории с женой – Бреевой (Шумей) Мариной.

Примечательно, что отец супруги Бреевой, Шумей Александр Михайлович, родился в с. Фастовцы Бахмачского района Черниговской области.

Черниговщина, напомним, с первых дней войны находилась под обстрелами российских захватчиков.

Добавим, ранее пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что войска РФ завершили пополнение боекомплекта крылатых ракет типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров".

"Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и другим областям нашего государства остается высокой. Угроза постоянно. Мы говорим, прежде всего, о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр". Эта ракета есть на судах, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря. Более того, жестянка "Адмирал Макаров" в Севастополе пополнила свой боекомплект этими ракетами и сейчас готова к бою", - предупреждал Братчук.

Напомним, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза боевых действий.

Также сообщалось, что оккупанты взяли в плен мирных граждан и вывезли их в РФ.

Тем временем жителей Луганщины попросили срочно эвакуироваться.