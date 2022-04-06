Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.
Примечательно, что Бреев родился в Винницкой области.
«Бреев Григорий Александрович, командир фрегата “Адмирал Макаров” (на должности с 2016 года), капитан 1 ранга. Под непосредственным руководством Бреева с борта корабля осуществляются пуски крылатых ракет “Калибр” по гражданским объектам на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, в том числе детей» - сообщили в разведке.
Бреев родился 31 января 1979 года в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области, окончил Севастопольский ВМИ им. П.С. Нахимова.
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В 2014 году, во время оккупации АР Крым Россией изменил воинской присяге и перешел на сторону оккупанта.
По данным разведки, проживает предатель в оккупированной Евпатории с женой – Бреевой (Шумей) Мариной.
Примечательно, что отец супруги Бреевой, Шумей Александр Михайлович, родился в с. Фастовцы Бахмачского района Черниговской области.
Черниговщина, напомним, с первых дней войны находилась под обстрелами российских захватчиков.
Добавим, ранее пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что войска РФ завершили пополнение боекомплекта крылатых ракет типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров".
"Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и другим областям нашего государства остается высокой. Угроза постоянно. Мы говорим, прежде всего, о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр". Эта ракета есть на судах, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря. Более того, жестянка "Адмирал Макаров" в Севастополе пополнила свой боекомплект этими ракетами и сейчас готова к бою", - предупреждал Братчук.
Напомним, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза боевых действий.
Также сообщалось, что оккупанты взяли в плен мирных граждан и вывезли их в РФ.
Тем временем жителей Луганщины попросили срочно эвакуироваться.