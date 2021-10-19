А охорона там навіщо?

Мародери почали красти на одеському кладовищі могильні огорожі.

Жителі Одеси повідомляють в соціальних мережах, що невідомі крадуть на кладовищах огорожі могил. Зокрема, такі сигнали надходять від громадян, чиї родичі поховані на Західному кладовищі. Інформація з'явилася в телеграм-каналі "Курс Одеса", передає Politeka.net

"Безліч могил на різних ділянках залишилися без огорож, є тільки розкидані камені", - наголошується в публікації.

Користувачі мережі шоковані мародерствами на кладовищі. Вони почали бурхливу дискусію.

Одні у всьому звинувачують охоронців, інші припускають, що це роблять люди без певного місця проживання.

"Охорона там для чого? І в'їзд платний",

"Зазвичай охорона і краде",

"Там вхід з трьох або чотирьох сторін і поруч живуть бомжі. У них там ціле поселення",

"Я взагалі не бачу сенсу в наявності огорож",

"Тільки у нас такі дебільні кладовища, напевно. Зробіть таблички над рівною могилкою і травичку посадіть газонну. Але на цьому ж не заробити", - висловлюються в мережі.

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