Мародери почали красти на одеському кладовищі могильні огорожі.
Жителі Одеси повідомляють в соціальних мережах, що невідомі крадуть на кладовищах огорожі могил. Зокрема, такі сигнали надходять від громадян, чиї родичі поховані на Західному кладовищі. Інформація
"Безліч могил на різних ділянках залишилися без огорож, є тільки розкидані камені", - наголошується в публікації.
Користувачі мережі шоковані мародерствами на кладовищі. Вони почали бурхливу дискусію.
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Одні у всьому звинувачують охоронців, інші припускають, що це роблять люди без певного місця проживання.
"Охорона там для чого? І в'їзд платний",
"Зазвичай охорона і краде",
"Там вхід з трьох або чотирьох сторін і поруч живуть бомжі. У них там ціле поселення",
"Я взагалі не бачу сенсу в наявності огорож",
"Тільки у нас такі дебільні кладовища, напевно. Зробіть таблички над рівною могилкою і травичку посадіть газонну. Але на цьому ж не заробити", - висловлюються в мережі.
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