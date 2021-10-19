В Одесі невідомі погрожують підірвати Центр надання адміністративних послуг на вулиці Косовській.
Інформацію про вибуховий пристрій правоохоронці отримали у вівторок, 19 жовтня. Про це повідомляє прес-служба ГУНП.
Також у телеграм-каналі "Одеса як вона є" показали кадри з місця події, передавати Politeka.ne. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На відео видно, як відвідувачів і працівників вивели з будівлі.
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Наразі проводиться перевірка приміщень на наявність вибухонебезпечних предметів кінологами, вибухотехніками та підрозділами поліції.
Подробиці будуть пізніше.
Також сьогодні стало відомо про мінування торгового центру в місті Південний.
На місце відправлена слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.
Всіх людей евакуювали з приміщення.
Раніше ми писали, під Одесою чоловік з невідомих причин підпалив і підірвав гранату в житловому будинку.
За словами очевидців, житель Усатова напився і хотів підірватися у власному будинку.
"Викликав сам же поліцію і погрожував підірвати гранату і підпалити будинок. У підсумку слово дотримав: спочатку він підпалив будинок, а після підірвав себе гранатою, коли приїхали правоохоронці», - розповіли свідки.
Нагадаємо, що про загрозу вибуху пв Одесі: з'їхалися сапери і поліція, перші подробиці
Також Politeka повідомляла, діти заради забави "замінували" школу на Одещині: що їм загрожує за це