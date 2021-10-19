В Одессе неизвестные угрожают взорвать Центр оказания административных услуг на улице Косовской.

Информацию о взрывном устройстве правоохранители получили во вторник, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Также в телеграм-канале "Одесса как она есть" показали кадры с места происшествия, передает Politeka.ne. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как посетителей и работников вывели из здания.

Сейчас проводится проверка помещений на наличие взрывоопасных предметов кинологами, взрывотехниками и подразделениями полиции.

Подробности будут позже.

Также сегодня стало известно о минировании торгового центра в городе Южный.

На место отправлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Всех людей эвакуировали из помещения.

Ранее мы писали, под Одессой мужчина по неизвестным причинам поджег и взорвал гранату в жилом доме.

По словам очевидцев, житель Усатова напился и хотел подорваться в собственном доме.

"Вызвал сам же полицию и угрожал взорвать гранату и поджечь дом. В итоге слово сдержал: вначале он поджёг дом, а после взорвал себя гранатой, когда приехали правоохранители», - рассказали свидетели.

Напомним, что про угрозу взрыва пв Одессе: съехались саперы и полиция, первые подробности

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