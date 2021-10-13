В Одесі розлючений іноземець порізав свою колишню дівчину, а заодно і її захисника, чоловік отримав відмову відновити відносини.

Різанина трапилася на зупинці громадського транспорту на вулиці Катерининській, передає Politeka.net.

33-річний чоловік дочекався, поки дівчина вийде з роботи, підійшов до неї і агресивно зажадав відновити любовні стосунки, але отримав відмову.

Після цього він почав хапати її за одяг і штовхати. У ситуацію втрутився приятель дівчини, який став свідком конфлікту. Це розлютило іноземця, і він дістав ніж. Після скоєного зловмисник зник.

У поліції розповіли, що 29-річного чоловіка з порізом шиї та проникаючими пораненнями грудей та черевної порожнини, а 21-річну жінку - з порізами шиї та рук.

Через кілька днів поліцейські затримали іноземця.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на Привозі сталася різанина, чоловік встромив холодну зброю в груди іншої людини.

31-річний місцевий житель почув, як його знайома продавщиця на ринку свариться з покупцем. Одесит вплутався в конфлікт і поранив покупця ножем у груди, а потім втік.

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