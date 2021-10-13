В Одессе разъяренный иностранец порезал свою бывшую девушку, а заодно и ее защитника, мужчина получил отказ возобновить отношения.

Поножовщина случилась на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской, передает Politeka.net.

33-летний мужчина дождался, пока девушка выйдет с работы, подошел к ней и агрессивно потребовал возобновить любовные отношения, но получил отказ.

После этого он начал хватать ее за одежду и толкать. В ситуацию вмешался приятель девушки, ставший свидетелем конфликта. Это разозлило иностранца, и он достал нож. После содеянного злоумышленник скрылся.

В полиции рассказали, что 29-летнего мужчину с порезом шеи и проникающими ранениями груди и брюшной полости, а 21-летнюю женщину - с порезами шеи и рук.

Через несколько дней полицейские задержали иностранца.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на Привозе произошла поножовщина, мужчина вонзил холодное оружие в грудь другого человека.

31-летний местный житель услышал, как его знакомая продавщица на рынке ссорится с покупателем. Одессит ввязался в конфликт и ранил покупателя ножом в грудь, а затем сбежал.

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