В Одессе разъяренный иностранец порезал свою бывшую девушку, а заодно и ее защитника, мужчина получил отказ возобновить отношения.
Поножовщина случилась на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской, передает Politeka.net.
33-летний мужчина дождался, пока девушка выйдет с работы, подошел к ней и агрессивно потребовал возобновить любовные отношения, но получил отказ.
После этого он начал хватать ее за одежду и толкать. В ситуацию вмешался приятель девушки, ставший свидетелем конфликта. Это разозлило иностранца, и он достал нож. После содеянного злоумышленник скрылся.
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В полиции рассказали, что 29-летнего мужчину с порезом шеи и проникающими ранениями груди и брюшной полости, а 21-летнюю женщину - с порезами шеи и рук.
Через несколько дней полицейские задержали иностранца.
Ранее мы сообщали, что в Одессе на Привозе произошла поножовщина, мужчина вонзил холодное оружие в грудь другого человека.
31-летний местный житель услышал, как его знакомая продавщица на рынке ссорится с покупателем. Одессит ввязался в конфликт и ранил покупателя ножом в грудь, а затем сбежал.
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