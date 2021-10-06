Поліцейські закликають небайдужих людей допомогти з пошуками дитини.
11-річний хлопчик Володимир Бившев з міста Білгород-Дністровського зник у середу, 6 жовтня.
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У поліції також дали прикмети зниклого і оприлюднили його фото.
Вова зростом 135-140 см, очі карі, волосся темне.
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В останній раз коли його бачили, був одягнений в батник зі світлим написом, сірі штани і чорні кросівки.
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номером (04849)28 36 1 або на спецлінію "102", - повідомили в поліції.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінки втратили своїх дітей поки випивали.
Днями, в Любашівці Одеської області три жінки влаштували пиятику і не помітили, як пропали їхні діти. Горе-матері "загулилися", а коли згадали про своїх чад – не змогли їх знайти і викликали поліцію.
Поліцейські кинулися на пошуки трьох малолітніх дітей: 5-ти і 10-ти річної дівчинки і 7-річного хлопчика.
Їх розшукали дітей на одній з вулиць селища.
Нагадаємо, що горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще в Одесі: малюк знайшов спосіб, як вижити
Як повідомляла Politeka, одесити зустріли горе-матір у центрі міста :" не міркувала, що робить"
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