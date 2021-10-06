Поліцейські закликають небайдужих людей допомогти з пошуками дитини.

11-річний хлопчик Володимир Бившев з міста Білгород-Дністровського зник у середу, 6 жовтня.

Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

У поліції також дали прикмети зниклого і оприлюднили його фото.

Вова зростом 135-140 см, очі карі, волосся темне.

В останній раз коли його бачили, був одягнений в батник зі світлим написом, сірі штани і чорні кросівки.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номером (04849)28 36 1 або на спецлінію "102", - повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінки втратили своїх дітей поки випивали.

Днями, в Любашівці Одеської області три жінки влаштували пиятику і не помітили, як пропали їхні діти. Горе-матері "загулилися", а коли згадали про своїх чад – не змогли їх знайти і викликали поліцію.

Поліцейські кинулися на пошуки трьох малолітніх дітей: 5-ти і 10-ти річної дівчинки і 7-річного хлопчика.

Їх розшукали дітей на одній з вулиць селища.

Нагадаємо, що горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще в Одесі: малюк знайшов спосіб, як вижити

Як повідомляла Politeka, одесити зустріли горе-матір у центрі міста :" не міркувала, що робить"

Також Politeka писала, що в Одесі п'яна жінка розгулювала з немовлям по дорозі, фото: "перехожі не витримали і..."