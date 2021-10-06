Полицейские призывают неравнодушных людей помочь с поисками ребенка.
11-летний мальчик Владимир Бывшев из города Белгород-Днестровского пропал в среду, 6 октября.
Об этом
В полиции также дали приметы пропавшего и обнародовали его фото.
Вова ростом 135-140 см, глаза карие, волосы темные.
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В последний раз когда его видели, был одет в батник со светлой надписью, серые брюки и черные кроссовки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в территориальное подразделение полиции по номеру (04849)28 36 1 или на спецлинию "102",- сообщили в полиции.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщины потеряли своих детей пока пьнствовали.
На днях, в Любашевке Одесской области три женщины устроили попойку и не заметили, как пропали их дети. Горе-матери «загулились», а когда вспомнили о своих чадах – не смогли их найти и вызвали полицию.
Полицейские кинулись на поиски троих малолетних детей: 5-ти и 10-ти летней девочки и 7-летнего мальчика.
Их разыскали детей на одной из улиц поселка.
Напомним, что горе-мать бросила 3-летнего ребенка на произвол судьбы в Одессе: малыш нашел способ, как выжить
Как сообщала Politeka, одесситы встретили горе-мать в центре города: "Не соображала, что делает"
Также Politeka писала, что в Одессе пьяная женщина разгуливала с младенцем по дороге, фото: "прохожие не выдержали и..."