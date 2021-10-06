Полицейские призывают неравнодушных людей помочь с поисками ребенка.

11-летний мальчик Владимир Бывшев из города Белгород-Днестровского пропал в среду, 6 октября.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

В полиции также дали приметы пропавшего и обнародовали его фото.

Вова ростом 135-140 см, глаза карие, волосы темные.

В последний раз когда его видели, был одет в батник со светлой надписью, серые брюки и черные кроссовки.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в территориальное подразделение полиции по номеру (04849)28 36 1 или на спецлинию "102",- сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщины потеряли своих детей пока пьнствовали.

На днях, в Любашевке Одесской области три женщины устроили попойку и не заметили, как пропали их дети. Горе-матери «загулились», а когда вспомнили о своих чадах – не смогли их найти и вызвали полицию.

Полицейские кинулись на поиски троих малолетних детей: 5-ти и 10-ти летней девочки и 7-летнего мальчика.

Их разыскали детей на одной из улиц поселка.

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