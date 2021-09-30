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В Одеській області жінки втратили своїх дітей поки п'янили

Днями, в Любашівці Одеської області три жінки влаштували пиятику і не помітили, як пропали їхні діти. Горе-матері "загулилися", а коли згадали про своїх чад - не змогли їх знайти і викликали поліцію, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП .

Поліцейські кинулися на пошуки трьох малолітніх дітей: 5-ти і 10-ти річної дівчинки і 7-річного хлопчика.

Їх розшукали дітей на одній з вулиць селища. Вони розповіли, що грали в хованки і заблукали. На щастя, нічого поганого з дітьми не сталося.

На недолугих матерів за невиконання батьківських обов'язків склали протоколи.

Поліцейський в черговий раз закликають громадян: не залишайте діти без нагляду.Стежити за ними, особливо на вулиці, де діти могти загубитися і постраждати в результат нещасного випадку або від чиїхось протиправних дія.

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