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В Одесской области женщины потеряли своих детей пока пьнствовали

На днях, в Любашевке Одесской области три женщины устроили попойку и не заметили, как пропали их дети. Горе-матери «загулились», а когда вспомнили о своих чадах – не смогли их найти и вызвали полицию, сообщает пресс-служба регионального ГУНП .

Полицейские кинулись на поиски троих малолетних детей: 5-ти и 10-ти летней девочки и 7-летнего мальчика.

Их разыскали детей на одной из улиц поселка. Они рассказали, что играли в прятки и заблудились. К счастью, ничего плохого с детьми не произошло.

На непутевых матерей за невыполнение родительских обязанностей составили протоколы.

Полицейские в очередной раз призывают граждан: не оставляйть детей без присмотра.Следить за ними, особенно на улице, где дети могут потеряться и пострадать в результате несчастного случая или от чьих-то противоправных действий.

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