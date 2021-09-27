Люди кажуть, що двері зачинені, потрапити неможливо

В Одесі місцеві жителі вишикувалися у величезну чергу в газову службу

У понеділок, 27 вересня, людям доводиться годинами стояти в чергах, щоб розібратися в ситуації з платежами.

Кадри того, що відбувається показали в телеграм-каналі «Курс Одеса», передає Politeka.net.

Очевидці кажуть,що потрапити в газову службу, яка розташована за адресою на Одарія 1, неможливо.

«Записалися, потрапили, так ні футболять далі. Заяви не реєструють, просто змушують платити за повітря!» ,- обурюються місцеві.

На кадрах видно, як перед дверима скупчилася величезна черга з літніх людей. Самі двері закриті .

Відзначимо, що у вересні місяці багатьом одеситам прийшли захмарні газові платіжки.

Городяни обурені ситуацією, коли тим, хто вчасно не передав щомісячні показання своїх лічильників, виставляють платіжки із завищеними розрахунками, через що у них виникли великі борги.

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