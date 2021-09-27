В Одесі місцеві жителі вишикувалися у величезну чергу в газову службу
У понеділок, 27 вересня, людям доводиться годинами стояти в чергах, щоб розібратися в ситуації з платежами.
Кадри того, що відбувається показали в телеграм-каналі «Курс Одеса», передає Politeka.net.
Очевидці кажуть,що потрапити в газову службу, яка розташована за адресою на Одарія 1, неможливо.
«Записалися, потрапили, так ні футболять далі. Заяви не реєструють, просто змушують платити за повітря!» ,- обурюються місцеві.
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На кадрах видно, як перед дверима скупчилася величезна черга з літніх людей. Самі двері закриті .
Відзначимо, що у вересні місяці багатьом одеситам прийшли захмарні газові платіжки.
Городяни обурені ситуацією, коли тим, хто вчасно не передав щомісячні показання своїх лічильників, виставляють платіжки із завищеними розрахунками, через що у них виникли великі борги.
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