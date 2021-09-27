Люди говорят, что двери закрыты, попасть невозможно

В Одессе местные жители выстроились в огромную очередь в газовую службу

В понедельник, 27 сентбря, людям приходится часами стоять в очередях, чтобы разобраться в ситуации с платежами.

Кадры происходящего показали в телеграм-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net.

Очевидцы говорят, что попасть в газовую службу, которая расположена по адресу на Одария 1, невозможно.

«Записались, попали, так нет футболят дальше. Заявления не регистрируют, просто заставляют платить за воздух!», - возмущаются местные.

На кадрах видно, как перед дверьми скопилась огромная очередь из пожилых людей. Сами двери закрыты .

Отметим, что в сентябре месяце многим одесситам пришли заоблачные газовые платежки.

Горожане возмущены ситуацией, когда тем, кто вовремя не передал ежемесячные показания своих счётчиков, выставляют платёжки с завышенными расчётами, из-за чего у них возникли крупные долги.

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