В Одессе местные жители выстроились в огромную очередь в газовую службу
В понедельник, 27 сентбря, людям приходится часами стоять в очередях, чтобы разобраться в ситуации с платежами.
Кадры происходящего показали в телеграм-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net.
Очевидцы говорят, что попасть в газовую службу, которая расположена по адресу на Одария 1, невозможно.
«Записались, попали, так нет футболят дальше. Заявления не регистрируют, просто заставляют платить за воздух!», - возмущаются местные.
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На кадрах видно, как перед дверьми скопилась огромная очередь из пожилых людей. Сами двери закрыты .
Отметим, что в сентябре месяце многим одесситам пришли заоблачные газовые платежки.
Горожане возмущены ситуацией, когда тем, кто вовремя не передал ежемесячные показания своих счётчиков, выставляют платёжки с завышенными расчётами, из-за чего у них возникли крупные долги.
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