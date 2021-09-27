На одеському ринку поліцейські влаштували облаву
Відповідне відео розмістили самі правоохоронці на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як з'ясувалося, вони шукали нелегальних мігрантів на ринку і знайшли їх.
Правопорушниками виявилися громадяни Азербайджану, Узбекистану, Гвінеї та Республіки Малі.
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Для їх затримання Поліція з міграційною службою провели операцію під умовною назвою "Мігрант".
У поліції зазначили, що частина порушників мала документи для перебування на території України з простроченим терміном дії – на них складено протоколи.
У той же час були і такі, у кого були відсутні документи. Зараз вирішується питання про примусове повернення їх в країну походження.
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