На одесском рынке полицейские устроили облаву
Соответствующее видео разместили сами правоохранители на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как выяснилось, они искали нелегальных мигрантов на рынке и нашли их.
Правонарушителями оказались граждане Азербайджана, Узбекистана, Гвинеи и Республики Мали.
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Для их задержания полиция с миграционной службой провели операцию под условным названием "Мигрант".
В полиции отметили, что часть нарушителей имела документы для пребывания на территории Украины с просроченным сроком действия – на них составлены протоколы.
В тоже время были и такие, у кого отсутствовали документы. Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении их в страну происхождения.
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