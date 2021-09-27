На одесском рынке полицейские устроили облаву

Соответствующее видео разместили сами правоохранители на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как выяснилось, они искали нелегальных мигрантов на рынке и нашли их.

Правонарушителями оказались граждане Азербайджана, Узбекистана, Гвинеи и Республики Мали.

Для их задержания полиция с миграционной службой провели операцию под условным названием "Мигрант".

В полиции отметили, что часть нарушителей имела документы для пребывания на территории Украины с просроченным сроком действия – на них составлены протоколы.

В тоже время были и такие, у кого отсутствовали документы. Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении их в страну происхождения.

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