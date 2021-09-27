Не зміг зв'язати двох слів

Мер одного з міст в Одеській області пережив ганьбу перед публікою

Так, міський голова Кодими Сергій Лупашко хотів привітати місцевих жителів з Днем міста українською мовою, проте вийшло у нього це з великими труднощами.

Відео конфуза з'явилося у телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Підійшовши до мікрофону, чиновник привітав громадян. Йому передали листочок з текстом українською мовою і тут почалося таке.

Мер намагався прочитати написане, запинався, збивався і перекручував слова. Його промова більше нагадувала спіч колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, який славився своїм перекручуванням української мови.

"Цей мер зламався, несіть нового",-прокоментували автори телеграм-каналу.

Користувачі мережі підняли на сміх главу Кодими і його промову. Багато хто здивувався, як мер українського міста може не знати державної мови.

"На виборах нехай ЗНО здають",

"Це ж треба так старатися, щоб так ганьбитися.

Потрібно було підготуватися...

Тепер рік приколюватися будуть!!!

А до влади рвемося",

"Бідолаха, мова не слухається зовсім або криво написали на папірці", - висловилися в мережі.

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