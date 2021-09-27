Мер одного з міст в Одеській області пережив ганьбу перед публікою
Так, міський голова Кодими Сергій Лупашко хотів привітати місцевих жителів з Днем міста українською мовою, проте вийшло у нього це з великими труднощами.
Відео конфуза
Підійшовши до мікрофону, чиновник привітав громадян. Йому передали листочок з текстом українською мовою і тут почалося таке.
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Мер намагався прочитати написане, запинався, збивався і перекручував слова. Його промова більше нагадувала спіч колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, який славився своїм перекручуванням української мови.
"Цей мер зламався, несіть нового",-прокоментували автори телеграм-каналу.
Користувачі мережі підняли на сміх главу Кодими і його промову. Багато хто здивувався, як мер українського міста може не знати державної мови.
"На виборах нехай ЗНО здають",
"Це ж треба так старатися, щоб так ганьбитися.
Потрібно було підготуватися...
Тепер рік приколюватися будуть!!!
А до влади рвемося",
"Бідолаха, мова не слухається зовсім або криво написали на папірці", - висловилися в мережі.
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