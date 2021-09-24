В Одеській області під суд піде співробітниця міграційної служби за те, що брала хабарі

Так, завідувачка одного з районних секторів Державної міграційної служби потрапила на «гарячому». Вона вимагала 1000 доларів у громадянина Таджикистану для прискорення оформлення йому громадянства. Про це повідомляє прес-служба облпрокуратури, передає Politeka.net

Жінку затримали під час передачі хабара на робочому місці. Зараз вона відсторонена від займаної посади.

Прокурори вже направили до районного суду обвинувальний акт щодо неї.

За цей злочин законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що в Південному силовики знешкодили банду, яка протягом довгого часу тероризувала місцевих жителів. Її створили уродженці однієї з закавказьких країн з кримінальним минулим.

Бандити провокували штучні конфліктні ситуації, після чого починали вимагати у потерпілих великі суми грошей або майно.

Для досягнення своїх цілей зловмисники вдавалися до насильства і погроз розправою.

Нагадаємо, що поліцейського схопили на гарячому В Одеській області: "світить 10 років в'язниці"

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