В Одесской области под суд пойдет сотрудница миграционной службы за то, что брала взятки

Так, заведующая одного из районных секторов Государственной миграционной службы попала на «горячем». Она требовала 1000 долларов у гражданина Таджикистана для ускорения оформления ему гражданства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры, передает Politeka.net

Женщину задержали во время передачи взятки на рабочем месте. Сейчас она отстранена от занимаемой должности.

Прокуроры уже направили в районный суд обвинительный акт в отношении нее.

За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Южном силовики обезвредили банду, которая в течение долгого времени терроризировала местных жителей. Ее создали уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым.

Бандиты провоцировали искусственные конфликтные ситуации, после чего начинали вымогать у потерпевших крупные суммы денег либо имущество.

Для достижения своих целей злоумышленники прибегали к насилию и угрозам расправой.

Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"

Также Politeka сообщала, полицейских задержали в Одессе, фото: "требовали 2 тысячи долларов за..."