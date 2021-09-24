В Одесской области под суд пойдет сотрудница миграционной службы за то, что брала взятки
Так, заведующая одного из районных секторов Государственной миграционной службы попала на «горячем». Она требовала 1000 долларов у гражданина Таджикистана для ускорения оформления ему гражданства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры, передает Politeka.net
Женщину задержали во время передачи взятки на рабочем месте. Сейчас она отстранена от занимаемой должности.
Прокуроры уже направили в районный суд обвинительный акт в отношении нее.
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За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что в Южном силовики обезвредили банду, которая в течение долгого времени терроризировала местных жителей. Ее создали уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым.
Бандиты провоцировали искусственные конфликтные ситуации, после чего начинали вымогать у потерпевших крупные суммы денег либо имущество.
Для достижения своих целей злоумышленники прибегали к насилию и угрозам расправой.
Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"
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