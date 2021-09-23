Під Одесою силовики знешкодили банду, яка протягом довгого часу тероризувала місцевих жителів

Злочинців затримали в місті Южному Одеської області.

Подробиці спецоперації повідомили в СБУ, передає Politeka.net (щоб дивитися кадри, проскролльте до кінця сторінки).

За даними відомства, банду створили уродженці однієї з закавказьких країн з кримінальним минулим.

Схема їх дій була однаковою-вони провокували штучні конфліктні ситуації, після чого починали вимагати у потерпілих великі суми грошей або майно.

Для досягнення своїх цілей зловмисники вдавалися до насильства і погроз розправою.

Зокрема, затримали бандитів після того, як вони викрали місцевого жителя. Погрожуючи вбивством, вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку, вартістю близько 200 тисяч гривень.

Силовики провели затримання чотирьох членів банди, а після цього в багажнику авто знайшли потерпілого. Тепер рекетирам загрожує до семи років позбавлення волі за вимагання.

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