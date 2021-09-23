Под Одессой силовики обезвредили банду, которая в течение долгого времени терроризировала местных жителей

Преступников задержали в городе Южном Одесской области.

Подробности спецоперации сообщили в СБУ, передает Politeka.net (чтобы смотреть кадры, проскролльте до конца страницы).

По данным ведомства, банду создали уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым.

Схема их действий была одинаковой - они провоцировали искусственные конфликтные ситуации, после чего начинали вымогать у потерпевших крупные суммы денег либо имущество.

Для достижения своих целей злоумышленники прибегали к насилию и угрозам расправой.

В частности, задержали бандитов после того, как они похитили местного жителя. Угрожая убийством, они пытались «выбить» из потерпевшего земельный участок, стоимостью около 200 тысяч гривен.

Силовики провели задержании четырех членов банды, а после этого в багажнике авто нашли потерпевшего. Теперь рэкетирам грозит до семи лет лишения свободы за вымогательство.

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