На жінку в городі накинувся шалений тхір і покусав

Напад дрібного хижака стався в селі Слобідка (Тарутинська ОТГ), пише місцевий сайт Сокира.

Відзначається, що мешканка села працювала на своїй ділянці, коли на неї накинувся і покусав тхір.

Як розповідає постраждала, вона навіть не встигла зрозуміти, як у стані афекту схопила палицю і вбила тварину. У лікарні їй відразу ж ввели протирабічну вакцину, а тіло дрібного хижака передали на експертизу.

У лабораторії підтвердили, що звір був хворий і саме тому безстрашно кинувся на людину.

Раніше ми повідомляли, що понад 600 тисяч доз вакцин проти сказу будуть скинуті з літаків на території Одеської області: зокрема, на півдні регіону.

Імунізація диких тварин відбуватиметься шляхом розкидання корму з вакциною над лісами, полями та мисливськими угіддями.

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