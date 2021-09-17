На жінку в городі накинувся шалений тхір і покусав
Напад дрібного хижака стався в селі Слобідка (Тарутинська ОТГ), пише місцевий сайт
Відзначається, що мешканка села працювала на своїй ділянці, коли на неї накинувся і покусав тхір.
Як розповідає постраждала, вона навіть не встигла зрозуміти, як у стані афекту схопила палицю і вбила тварину. У лікарні їй відразу ж ввели протирабічну вакцину, а тіло дрібного хижака передали на експертизу.
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У лабораторії підтвердили, що звір був хворий і саме тому безстрашно кинувся на людину.
Раніше ми повідомляли, що понад 600 тисяч доз вакцин проти сказу будуть скинуті з літаків на території Одеської області: зокрема, на півдні регіону.
Імунізація диких тварин відбуватиметься шляхом розкидання корму з вакциною над лісами, полями та мисливськими угіддями.
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