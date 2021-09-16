В Одесі чоловік представлявся поліцейським, а потім скоював тяжкі злочини над дітьми

Від педофіла постраждали 10 дівчаток, вісім з яких не досягли 14-річного віку. Обвинуваченому інкримінують зґвалтування, розбещення неповнолітніх, а також виготовлення та зберігання дитячої порнографії. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає Politeka.net.

52-річний чоловік знайомився з жертвами в месенджерах Telegram, Viber і WhatsApp, а також в соціальній мережі "Вконтакте". Причому для знайомства він використовував псевдонім і фотографію свого сина.

Під час спілкування йому вдавалося увійти в довіру до підлітків, і він домагався, щоб ті надсилали йому свої оголені фотографії. Вже після цього він дзвонив дівчаткам і представлявся співробітником поліції, який "контролює поширення в мережі Інтернет публікації порнографічного характеру".

Методом шантажу він витягував їх на зустріч, де ґвалтував.

Спіймали педофіла ще в 2019 році, проте тільки зараз до суду відправлені матеріали справи, за якими доведено 26 епізодів з 10 постраждалими.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що неадекват переслідує школярку

Як повідомляла Politeka, односельчанин викрав 11-річну дівчинку

Також Politeka писала, що мати знайшла тіло дочки в петлі