В Одессе мужчина представлялся полицейским, а потом совершал тяжкие преступления над детьми

От педофила пострадали 10 девочек, восемь из которых не достигли 14-летнего возраста. Обвиняемому инкриминируют изнасилование, развращение несовершеннолетних, а также изготовление и хранение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Politeka.net.

52-летний мужчина знакомился с жертвами в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp, а также в социальной сети "Вконтакте". Причем для знакомства он использовал псевдоним и фотографию своего сына.

Во время общения ему удавалось войти в доверие к подросткам, и он добивался, чтобы те присылали ему свои обнаженные фотографии. Уже после этого он звонил девочкам и представлялся сотрудником полиции, который "контролирует распространение в сети Интернет публикации порнографического характера".

Методом шантажа он вытягивал их на встречу, где насиловал.

Поймали педофила еще в 2019 году, однако только сейчас в суд отправлены материалы дела, по которым доказано 26 эпизодов с 10 пострадавшими.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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