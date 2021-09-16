В Одессе мужчина представлялся полицейским, а потом совершал тяжкие преступления над детьми
От педофила пострадали 10 девочек, восемь из которых не достигли 14-летнего возраста. Обвиняемому инкриминируют изнасилование, развращение несовершеннолетних, а также изготовление и хранение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Politeka.net.
52-летний мужчина знакомился с жертвами в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp, а также в социальной сети "Вконтакте". Причем для знакомства он использовал псевдоним и фотографию своего сына.
Во время общения ему удавалось войти в доверие к подросткам, и он добивался, чтобы те присылали ему свои обнаженные фотографии. Уже после этого он звонил девочкам и представлялся сотрудником полиции, который "контролирует распространение в сети Интернет публикации порнографического характера".
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Методом шантажа он вытягивал их на встречу, где насиловал.
Поймали педофила еще в 2019 году, однако только сейчас в суд отправлены материалы дела, по которым доказано 26 эпизодов с 10 пострадавшими.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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