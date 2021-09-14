В Одесі погрожують підірвати три судна
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Вранці у вівторок, 14 вересня, в поліцію надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновані будівлі:
- Київського районного суду (на Варненській);
- Південно-Західного апеляційного господарського суду (на проспекті Шевченка);
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- П'ятого апеляційного адміністративного суду (на проспекті Гагаріна).
Робота судів припинена, експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції прибули на місце події.
Співробітники поліції і керівництво судів екстрено почали евакуацію присутніх в будівлях відвідувачів судів і працівників апарату. Ведеться перевірка приміщень.
Раніше ми писали, в середу, 15 вересня в Одесі перевірять систему електросирен і гучномовців, при цьому місцевих жителів просять не панікувати
Електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.
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