В Одессе угрожают подорвать три суда

Информацию об этом обнародовали на сайте Нацполиции Одесской области, передает Politeka.net.

Утром во вторник, 14 сентября, в полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания:

– Киевского районного суда (на Варненской);

– Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда (на проспекте Шевченко);

– Пятого апелляционного административного суда (на проспекте Гагарина).

Работа судов приостановлена, эксперты-взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции прибыли на место происшествия.

Сотрудники полиции и руководство судов экстренно начали эвакуацию присутствующих в зданиях посетителей судов и работников аппарата. Ведется проверка помещений.

Ранее мы писали, в среду, 15 сентября в Одессе проверят систему электросирен и громкоговорителей, при этом местных жителей просят не паниковать

Электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.

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