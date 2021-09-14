В Одессе угрожают подорвать три суда
Информацию об этом обнародовали на
Утром во вторник, 14 сентября, в полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания:
– Киевского районного суда (на Варненской);
– Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда (на проспекте Шевченко);
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Полякова объявила, что "Королева Ночи" навсегда покидает сцену: "Дорогие мои, в последний раз..."
Горбунов показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками" после вылета Люленова: "Лучше пускай юморит..."
Первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Не верю, что за Джамалу больше проголосовало"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце: "Не тот, о ком вы подумали..."
– Пятого апелляционного административного суда (на проспекте Гагарина).
Работа судов приостановлена, эксперты-взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции прибыли на место происшествия.
Сотрудники полиции и руководство судов экстренно начали эвакуацию присутствующих в зданиях посетителей судов и работников аппарата. Ведется проверка помещений.
Ранее мы писали, в среду, 15 сентября в Одессе проверят систему электросирен и громкоговорителей, при этом местных жителей просят не паниковать
Электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.
Напомним, что про угрозу взрыва пв Одессе: съехались саперы и полиция, первые подробности
Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу на Одесчине: что им грозит за это