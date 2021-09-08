Чоловік з Березівського району Одеської області розбестив чотирирічну дівчинку.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

За даними правоохоронців, чоловіка вписали до реєстру людей, засуджених за педофілію. На суді довели, що в червні чоловік заманив дівчинку до себе в будинок і розбестив.

Березівський районний суд визнав чоловіка винним у кримінальному злочині, передбаченому статтею «розбещення малолітньої дитини». Винного засудили до шести років в'язниці.

"Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього», в нашій країні з'явився відносно недавно. Закон про створення такого документа в українському парламенті ухвалили у 2019 році.

Він став доповненням до Кримінально-виконавчого кодексу. Завдяки новому закону в Україні створили електронну автоматизовану базу даних. У неї вносять інформацію про людей, які вчинили насильство над неповнолітніми. Крім того, до зазначеного реєстру надходять дані про українців, які погасили судимість за відповідний злочин, або вона знята. У базі даних вказані такі відомості про фігурантів: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, злочин, кримінальне покарання, відбуте покарання.

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