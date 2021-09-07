У порту під Одесою не дали вивезти за кордон зерно на 7 мільйонів доларів

Незаконну спробу припинили поліцейські Одеської області у вівторок, 7 вересня, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП .

Товар, що належить Державній продовольчо-зерновій корпорації (ДПЗКУ), збиралися занурити на судно в порту Чорноморська і відправити компанії-нерезиденту, у якої є заборгованість перед держкомпанією за раніше поставлений вантаж аналогічної вартості.

Зараз силовики проводять обшуки в морському порту і складських приміщеннях.

У поліції розповіли, що співробітники Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань викрили злочинну схему в корпорації. За версією слідства, керівництво підприємства вивозило зерно за кордон, передаючи його підконтрольним іноземним компаніям.

При цьому вартість товару занижували, а попередню оплату не здійснювали. Крім того, за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, керівники корпорації закуповували зерно через фіктивні підприємства та експортували за ціною значно нижчою за ринкову.

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