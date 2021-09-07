В порту под Одессой не дали вывезти за границу зерно на 7 миллионов долларов

Незаконную попытку пресекли полицейские Одесской области во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба регионального ГУНП .

Товар, принадлежащий Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), собирались погрузить на судно в порту Черноморска и отправить компании-нерезиденту, у которой есть задолженность перед госкомпанией за ранее поставленный груз аналогичной стоимости.

Сейчас силовики проводят обыски в морском порту и складских помещениях.

В полиции рассказали, что сотрудники Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований разоблачили преступную схему в корпорации. По версии следствия, руководство предприятия вывозило зерно за рубеж, передавая его подконтрольным иностранным компаниям.

При этом стоимость товара занижали, а предварительную оплату не осуществляли. Кроме того, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, руководители корпорации закупали зерно через фиктивные предприятия и экспортировали по цене значительно ниже рыночной.

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