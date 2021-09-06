В конце августа в Одессе приютили 133 беженцев из Афганистана

Деякі одесити не раді біженцям з Афганістану, які нещодавно знайшли притулок у місті

Так, в центрі Одеси стали з'являтися цинічні послання, в яких афганців закликають покинути нашу країну. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net.

Напис помічено на будівлі, розташованій на вулиці Базарній, що в центрі Одеси.

"Афганці нехай валять додому, у нас своя війна, і свої біженці", - йдеться в підписі.

Коментарів від поліції поки немає. Також невідомо, хто цей напис залишив.

Інші одесити стали висловлювати своє ставлення до біженців на сторінках соцмереж.

"Головне за зброю щоб не взялися на доказ що це вже їхня земля. Нехай живуть, але мирно і дружно",

"Допомагати потрібно, але ці хлопці у себе дотримуються традиції і правила, а тут дуже часто поводяться неадекватно і зухвало",

" Естонія прийняла тридцять чоловік Словаччина п'ять а ми до фіга ще їх тут не вистачало ми найбагатша країна хто дозволив їх сюди пускати",

"Свої від голоду пенсіонери мруть ще авганцев не вистачало безприділ процвітає в Україні а тепер повний капець",

"Пенсіонери голодують, багато людей живуть в убогих квартирах. Зате ми біженців приймаємо. Зає.......ь",

"Половина наших українців змушені виїхати з дому, щоб прогодувати свою сім'ю, щоб якось вижити в цьому світі, а вони приймають людей",

"В Одесі що медом намазано?",- висловилися в мережі.

До слова, наприкінці серпня до Одеси привезли 133 афганських біженців.

Евакуювали 48 дорослих і 85 дітей. Наймолодшому було всього 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації.Біженців прихистили в своїх будинках представники місцевої афганської громади.

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