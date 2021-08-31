Вчора мережу облетіли кадри з афганськими біженцями, яких привезли в Одесу автобусами
Автобуси припаркувалися на розі вулиць Преображенська і Троїцька, де знаходиться Управління міграційної служби Одеської області. На опублікованих фотографіях видно, як афганці розташувалися на тротуарах і біля автобусів.
За наявною інформацією, 133 громадянина Афганістану, які втекли від суворого режиму радикального руху «Таллібан», знайшли притулок в Одесі.
Їх прихистили в своїх будинках представники афганської Діаспори Одеси. В цей час іншого житла у біженців немає.
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Як повідомляє видання
Серед біженців-двоє немовлят, одному — 7 днів, іншому — 10 днів.
Матір одного з немовлят госпіталізували оскільки у неї відкрилася кровотеча після пологів. Дорослих-48 осіб та 85 дітей. Найстаршій евакуйованій-85 років.
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