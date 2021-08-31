Вчора мережу облетіли кадри з афганськими біженцями, яких привезли в Одесу автобусами

Автобуси припаркувалися на розі вулиць Преображенська і Троїцька, де знаходиться Управління міграційної служби Одеської області. На опублікованих фотографіях видно, як афганці розташувалися на тротуарах і біля автобусів.

За наявною інформацією, 133 громадянина Афганістану, які втекли від суворого режиму радикального руху «Таллібан», знайшли притулок в Одесі.

Їх прихистили в своїх будинках представники афганської Діаспори Одеси. В цей час іншого житла у біженців немає.

Як повідомляє видання Думська , оформлення 133 осіб зайняло майже добу, так як велика кількість біженців прилетіли без документів. З них багато дітей.

Серед біженців-двоє немовлят, одному — 7 днів, іншому — 10 днів.

Матір одного з немовлят госпіталізували оскільки у неї відкрилася кровотеча після пологів. Дорослих-48 осіб та 85 дітей. Найстаршій евакуйованій-85 років.

Всім евакуйованим зробили тести на COVID-19, хворих не виявлено.

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