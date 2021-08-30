Їх дуже багато в цьому році

Зелені насадження в Одеській області атакували гусениці американського метелика

Ненажерливі комахи активізувалися в цьому році. Вони знищують листя дерев і кущів в Болграді. Про це писати місцеві сайт.

Американський білий метелик-небезпечний карантинний шкідник, який щорічно пожирає листя, що може привести до загибелі рослини. В основному гусениці сидять на шовковицях, але не гребують і іншою зеленню.

Зараз в Болграді їх дуже багато, проте ніяких заходів не приймається по боротьбі зі шкідниками.

Крім того, гусениця не тільки знищує зелень на деревах і кущах, але і може викликає алергію у людей, залишаючи на нашій шкірі слід, схожий на термічний опік.

Відзначимо, що американський білий метелик – метелик з сімейства Ведмедиці, карантинний шкідник плодових культур. Гусениці живуть колоніями, утворюючи великі павутинні гнізда, часто обплітаючи павутиною цілі дерева.

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