Афганських біженців вже помітили в Одесі

Український літак Іл - 76дм вивіз людей з Афганістану. Частина з них вже опинилася в Одесі. Кадри з людьми, які одягнені в характерний одяг, показали телеграм-канали "Х. Одеса" і "Курськ Одеса", передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Афганці, які втекли від суворого режиму радикального руху «Таллібан», були помічені на перетині вулиць Новосельського і Преображенської. Туди їх доставили трьома автобусами вчора ввечері, 29 серпня.

На кадрах видно чоловіки, жінки і діти, які вийшли на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.

Месні ЗМІ пишуть, що в салоні трьох автобусів перебували 82 людини. Ще 51 людина приїхали приватним автобусом. Таким чином, до Одеси офіційно прибуло 133 біженця з Афганістану.

Що далі буде з цими людьми і де вони будуть жити - на даний момент невідомо.

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