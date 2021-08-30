Афганських біженців вже помітили в Одесі
Український літак Іл - 76дм вивіз людей з Афганістану. Частина з них вже опинилася в Одесі. Кадри з людьми, які одягнені в характерний одяг, показали телеграм-канали "Х. Одеса" і "Курськ Одеса", передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).
Афганці, які втекли від суворого режиму радикального руху «Таллібан», були помічені на перетині вулиць Новосельського і Преображенської. Туди їх доставили трьома автобусами вчора ввечері, 29 серпня.
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На кадрах видно чоловіки, жінки і діти, які вийшли на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.
Месні
Що далі буде з цими людьми і де вони будуть жити - на даний момент невідомо.
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