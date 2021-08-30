Афганских беженцев уже заметили в Одессе

Украинский самолет Ил-76ДМ вывез людей из Афганистана. Часть из них уже оказалась в Одессе. Кадры с людьми, которые одеты в характерные одежды, показали телеграм-каналы "Х. Одесса" и "Курск Одесса", передает Politeka.net (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сбежавшие от строгого режима радикального движения «Таллибан» афганцы, были замечены на пересечении улиц Новосельского и Преображеской. Туда их доставили тремя автобусами вчера вечером, 29 августа.

На кадрах видны мужчины, женщины и дети, которые вышли на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Месные СМИ пишут, что в салоне трех автобусов находились 82 человека. Ещё 51 человек приехали частным автобусом. Таким образом, в Одессу официально прибыло 133 беженца из Афганистана.

Что дальше будет с этими людьми и где они будут жить – на данный момент неизвестно.

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