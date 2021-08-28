Наприкінці літа в Одеській області хворих коронавірусом стає більше, також зростає кількість жертв
Тривожну статистику оприлюднили в РНБО, в суботу 28 серпня, передає Politeka.net.
Зокрема, за добу в Одесі та області Covid-19 виявили у 155-ти осіб.
З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили 144 217 хворих.
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За минулу добу в результаті ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 5 осіб.
Потрібно відзначити, що згідно з даними МОЗ, найвищі показники по захворюваності в Україні фіксують у Києві, Львівській та Харківській областях. Одеський регіон на 5-му місці за кількістю підтверджених за добу.
До цього ми вже писали, що в листопаді Україна може наблизитися до Червоної зони карантину і тоді всім нам не уникнути локдауну.
«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", - говорить головний санлікар ігор Кузін.
Медик підказав українцям, як його уникнути або відтягнути.
Для цього потрібно, щоб більшість громадян були щеплені. В цьому випадку локдаун відтягнеться до грудня-січня, або його і зовсім не будуть вводити.
Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу
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