Наприкінці літа в Одеській області хворих коронавірусом стає більше, також зростає кількість жертв

Тривожну статистику оприлюднили в РНБО, в суботу 28 серпня, передає Politeka.net.

Зокрема, за добу в Одесі та області Covid-19 виявили у 155-ти осіб.

З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили 144 217 хворих.

За минулу добу в результаті ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 5 осіб.

Потрібно відзначити, що згідно з даними МОЗ, найвищі показники по захворюваності в Україні фіксують у Києві, Львівській та Харківській областях. Одеський регіон на 5-му місці за кількістю підтверджених за добу.

До цього ми вже писали, що в листопаді Україна може наблизитися до Червоної зони карантину і тоді всім нам не уникнути локдауну.

«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", - говорить головний санлікар ігор Кузін.

Медик підказав українцям, як його уникнути або відтягнути.

Для цього потрібно, щоб більшість громадян були щеплені. В цьому випадку локдаун відтягнеться до грудня-січня, або його і зовсім не будуть вводити.

Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

Також Politeka писала, про біду на Одещині: відомо скільки життів забрав вірус за добу