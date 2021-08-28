В конце лета в Одесской области заболевших коронавирусом стает больше, также растет число жертв

Тревожную статистику обнародовали в СНБО, в субботу 28 августа, передает Politeka.net.

В частности, за сутки в Одессе и области Covid-19 обнаружили у 155-ти человек.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили 144 217 больных.

За минувшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 5 человек.

Нужно отметить, что согласно данным Минздрава, наивысшие показатели по заболеваемости в Украине фиксируют в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Одесский регион на 5-м месте по числу подтвержденных за сутки.

До этого мы уже писали, что в ноябре Украина может приблизиться к красной зоне карантина и тогда всем нам не избежать локдауна.

«По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», - говорит главный санврач Игорь Кузин.

Медик подсказал украинцам, как его избежать или оттянуть.

Для этого нужно, чтобы большинство граждан были привиты. В этом случае локдаун оттянется до декабря-января, либо его и вовсе не будут вводить.

Напомним, что на Одесчине сотни новых случаев ковид-инфекции: сколько людей не смогли одолеть болезнь

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