В Одеській області коронавірусна інфекція забрала 4 життя лише за добу

Як передає Politeka.net, таку інформацію оприлюднили в РНБО.

За даними на 27 серпня, в регіоні виявили 111 нових випадків зараження COVID-19. З початку пандемії в регіоні зафіксували 144 062 хворих.

На жаль, здолати болячку не змогли 4 людини, вони померли.

У той же час одужали від коронавірусу 14 осіб.

Всього по Україні вдалося виявити 2 032 нових випадків зараження за минулу добу.

Раніше ми повідомляли, що водному з районів Одеської області чиновники перестали приймати нещеплених від коронавірусу громадян

Тепер без щеплення не можна отримати жодної довідки в Балтській об'єднаній територіальній громаді.

Місцеві жителі поскаржилися, що без паспорта вакцинації не можна отримати навіть довідки про склад сім'ї.

Почалося це неподобство ще 1 серпня.

Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

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