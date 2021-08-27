В Одеській області коронавірусна інфекція забрала 4 життя лише за добу
Як передає Politeka.net, таку інформацію оприлюднили в РНБО.
За даними на 27 серпня, в регіоні виявили 111 нових випадків зараження COVID-19. З початку пандемії в регіоні зафіксували 144 062 хворих.
На жаль, здолати болячку не змогли 4 людини, вони померли.
У той же час одужали від коронавірусу 14 осіб.
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Всього по Україні вдалося виявити 2 032 нових випадків зараження за минулу добу.
Раніше ми повідомляли, що водному з районів Одеської області чиновники перестали приймати нещеплених від коронавірусу громадян
Тепер без щеплення не можна отримати жодної довідки в Балтській об'єднаній територіальній громаді.
Місцеві жителі поскаржилися, що без паспорта вакцинації не можна отримати навіть довідки про склад сім'ї.
Почалося це неподобство ще 1 серпня.
Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу
Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."
Також Politeka писала, що масове зараження COVID-19 сталося в одеському таборі, дані поліції: "всі діти мали довідки"