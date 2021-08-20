Одеситів попередили про нахабних автомобільних злодіїв, для яких не проблема розкрити будь-яку машину, навіть під сигналізацією

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби Нацполіції Одеської області

Так, в районі Староконного ринку чоловік розкрив і обчистив припаркований автомобіль серед білого дня.

Поки жінка робила покупки біля Староконки, 45-річний одесит, обікрав її автомобіль. За допомогою спецпристрою він відкрив двері її машини і вкрав з салону гаджети та особисті речі.

Авто-злодій потрапив у поле зору поліцейських, коли з награбованим намагався втекти.

Його спіймали та вилучили вкрадене.

За крадіжку зловмиснику загрожує від 3 до 6 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського троє чоловіків знімали колеса з припаркованих автомобілів.

Їх помітили на вулиці Бочарова в Суворовському районі Одеси.

Про підозрілих людей копам повідомили місцеві жителі, коли вони знімали колеса з автомобіля Мерседес.

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