Одеситів попередили про нахабних автомобільних злодіїв, для яких не проблема розкрити будь-яку машину, навіть під сигналізацією
Про це передає Politeka.net, з посиланням на
Так, в районі Староконного ринку чоловік розкрив і обчистив припаркований автомобіль серед білого дня.
Поки жінка робила покупки біля Староконки, 45-річний одесит, обікрав її автомобіль. За допомогою спецпристрою він відкрив двері її машини і вкрав з салону гаджети та особисті речі.
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Авто-злодій потрапив у поле зору поліцейських, коли з награбованим намагався втекти.
Його спіймали та вилучили вкрадене.
За крадіжку зловмиснику загрожує від 3 до 6 років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського троє чоловіків знімали колеса з припаркованих автомобілів.
Їх помітили на вулиці Бочарова в Суворовському районі Одеси.
Про підозрілих людей копам повідомили місцеві жителі, коли вони знімали колеса з автомобіля Мерседес.
Нагадаємо, що автозлодії вийшли на новий рівень в Одесі, кадри: "спилюють Каталізатори"
А ще Politeka писала, що автокрадії влаштували" вилов "машин в Одесі:" за ніч обнесли 15 штук", кадри
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