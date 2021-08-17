Одеситів обурив ремонт доріг у центрі міста

Після того як мерія Одеси урочисто оголосила про завершення ремонту на вулиці Катерининській біля ринку "Привоз", місцеві жителі побачили провал.

Люк пішов під асфальт через два тижні після реконструкції.

Фотодоказ оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук одесит Олександр Прохоров.

"Навіть найкраща ідея може бути зіпсована поганим виконанням. Замовник-виконавець повинні вирішити питання. Але все це результат системних збоїв. Відсутність реальної конкуренції, монополія кількох підрядних організацій, призводять до втрати якості, це закон економіки, — написав чоловік.

Чиновники поспішили виправдатися.

Так, заступник мера Одеси Сергій Тетюхін заявив, що на цій ділянці за рахунок міста міняли тільки верхній шар асфальту (5 см) і все. А люки і комунікації не чіпали.

Однак чиновник пообіцяв виправити ситуацію.

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